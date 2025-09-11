The Swiss voice in the world since 1935

El argentino Fernando ‘Bocha’ Batista deja el banquillo de Venezuela

Caracas, 10 sep (EFE).- El entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista ha dejado el banquillo de la selección de Venezela un día después de fracasar en su objetivo de clasificarse para una repesca al Mundial de 2026, anunció este miércoles la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

La selección Vinotinto cayó goleada en Maturín este martes por 3-6 ante la de Colombia en la decimoctava y última jornada de las eliminatorias sudamericanas y perdió el séptimo puesto con el equipo de Bolivia, que en forma simultánea venció por 1-0 a la de Brasil.

En un comunicado, la FVF anunció que Batista ha sido apartado de sus funciones junto con «todo su cuerpo técnico», al considerar «necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación».

Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió una «reestructuración del cuerpo técnico de la selección» y una «reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto». EFE

