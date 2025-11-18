El argentino Ficovich y el mexicano Pacheco jugarán en el Challenger de Bogotá

Bogotá, 18 nov (EFE).- El argentino Juan Pablo Ficovich y el mexicano Rodrigo Pacheco jugarán en el torneo de tenis Challenger Seguros del Estado 2025, que se celebrará del 23 al 30 de noviembre en el Club Los Lagartos de Bogotá, informaron este martes los organizadores del torneo.

La organización presentó el listado de jugadores que competirán en el torneo, que reunirá a figuras internacionales y representantes colombianos en busca de «puntos determinantes» para la clasificación mundial.

Argentina es el país de la región con mayor número de jugadores confirmados, lo que refleja «una gran oportunidad» de ascender en la tabla para el tenis latinoamericano y un reto para los colombianos que «deberán hacer valer su localía y experiencia deportiva en condiciones propias de los 2.600 metros sobre el nivel del mar», según un comunicado del ATP.

Además de Ficovich, ubicado en el puesto 164 del ránking de la ATP, y Pacheco, en el 202, el torneo contará con jugadores de más de 15 países distintos, como el estadounidense Stefan Kozlov (471), el canadiense Dan Martin (451), el argentino Luciano Emanuel Ambrogi (450), el brasileño Mateus Alves (446) y el colombiano Nicolás Mejía (208).

La lista oficial incluye 21 jugadores de ingreso directo, tres invitados especiales (wild cards) y seis clasificados de la ‘qualy’, programada para el 23 y 24 de noviembre, así como dos posibles exenciones especiales provenientes de finales de otros torneos celebrados el fin de semana previo.

Entre los suplentes destacan nombres conocidos del circuito como Maxwell McKennon (Estados Unidos), Alex Martínez (España), Sebastián Gima (Uruguay) y Paulo Andre Saraiva Dos Santos (Brasil), entre otros, quienes podrían sumarse al cuadro principal en caso de bajas de último momento. EFE

