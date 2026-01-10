El argentino Germán Cano es operado «con éxito» de la rodilla y estará de baja 45 días

São Paulo, 10 ene (EFE).- El delantero argentino Germán Cano fue sometido «con éxito» a una artroscopia en su rodilla derecha durante la mañana de este sábado y la previsión es de unos 45 días de recuperación, según informó el Fluminense en sus redes sociales.

De acuerdo al breve comunicado, el procedimiento quirúrgico transcurrió sin complicaciones y se espera que el jugador reciba el alta hospitalaria durante esta jornada.

La intervención médica busca solucionar molestias físicas que el atacante venía arrastrando desde fines del año pasado, que se agravaron durante el entrenamiento de este viernes.

En la víspera, el club publicó que, en su retorno a los entrenamientos, Cano sufrió un esguince en la rodilla derecha, y que fue allí que se le detectó una lesión en el menisco.

A través de sus canales oficiales, la institución le envió un mensaje de aliento a uno de sus máximos referentes ofensivos.

«¡Buena recuperación, ídolo! ¡Estamos contigo!», escribió el club que el argentino de 38 años defiende desde 2022.

Cano, que tiene contrato con el club carioca hasta fines de 2026, registra 223 partidos oficiales con la camiseta tricolor, en los que marcó 111 goles, y fue una pieza fundamental en la conquista del bicampeonato Carioca (2022 y 2023); la Copa Libertadores en 2023, y la Recopa Sudamericana al año siguiente.

El equipo carioca, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, debutará el próximo miércoles ante Madureira, en la primera jornada del Campeonato Carioca. EFE

