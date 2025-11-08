El argentino Gino Santilli emula al histórico Manga con un golazo desde su portería

2 minutos

Montevideo, 7 nov (EFE).- El guardameta argentino Gino Santilli emuló este viernes al histórico brasileño Hailton Correia de Arruda, Manga, y anotó un tanto de una portería a la otra en el triunfo de Cerro Largo sobre Liverpool.

En un encuentro enmarcado en la última jornada del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya, el conjunto dirigido por Danielo Núñez se impuso por 2-0 y cerró la temporada con una sonrisa.

Sebastián Assis marcó el primer tanto de Cerro Largo a los 34 minutos, mientras que Santilli selló la victoria a los 48 de tiempo corrido.

El argentino tomó el balón con las manos dentro del área menor y sacó un potente disparo de pierna izquierda que recorrió todo el largo del campo de juego y quebró la resistencia de Sebastián Lentinelly. Inmediatamente después fue abrazado por todos sus compañeros.

Considerado como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol sudamericano y mundialista con Brasil en Inglaterra 1966, Hailton Correia de Arruda -conocido como Manga- se convirtió en 1968 en futbolista de Nacional. Allí estuvo hasta 1974 y dos años después regresó para jugar otra temporada.

Campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental con el Tricolor, el brasileño entró en la historia del fútbol uruguayo tras marcar el 30 de mayo de 1973 un tanto en la goleada de Nacional por 7-0 ante Racing.

También este viernes, Racing cerró una temporada en la que se clasificó a la Copa Sudamericana de 2026 al derrotar por 0-2 al descendido Miramar Misiones.

La última fecha del Torneo Clausura estará marcada por la lucha que este domingo mantendrán Nacional y Peñarol por conquistar la Tabla Anual acumulada y sellar un boleto a la final de la Liga Uruguaya.

Quedaron atrás 37 encuentros y solo tres puntos separan a los dos conjuntos más grandes de Uruguay cuando 90 minutos son los que quedan por jugarse.

Nacional lidera la acumulada con 78 puntos y Peñarol le sigue con 75 unidades.

Este domingo, los dirigidos por Jadson Viera visitarán a Defensor Sporting sabiendo que un solo punto le bastará para ganar la Anual y clasificar a la final de la Liga Uruguaya.

En caso de lograrlo, aguardará allí por el vencedor de una semifinal que disputarán Liverpool y Peñarol por ser campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.

El Aurinegro, entre tanto, visitará a Montevideo City Torque a sabiendas de que su única posibilidad pasa por ganar y que su máximo rival sea derrotado. En ese caso ambos quedarán con 78 puntos y deberán jugar una final para saber quién es el campeón de la Tabla Anual. EFE

