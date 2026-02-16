El argentino Gonzalo Corbalán recibe el premio «Gigante Latinoamericano 2026»

1 minuto

Madrid, 16 feb (EFE).- El jugador argentino del Recoletas Salud San Pablo Burgos Gonzalo Corbalán ha sido reconocido este lunes con el premio Gigante Latinoamericano 2026 en la 38ª edición de la Gala Premios Gigantes del Basket, según ha informado el club en un comunicado.

La revista Gigantes del Basket ha decidido otorgar este galardón a Corbalán en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, su contribución al baloncesto y el impacto que ha generado dentro del deporte.

En su discurso de agradecimiento, el argentino expresó su emoción. “Es un honor recibir este premio Gigante Latinoamericano. Quisiera agradecer a la Revista Gigantes por este reconocimiento. También a mi familia de Argentina y a mi familia en Burgos, siempre a mi lado”, señaló.

Corbalán no olvidó al club que le dio la oportunidad de iniciar su carrera en España, el San Pablo Burgos. «Me vio por primera vez y me trajo a jugar el primer año en EBA. Siempre estaré agradecido por darme la oportunidad de crecer y desarrollarme con ellos”.

El jugador también tuvo palabras de aliento para la afición, quién «a pesar de estar pasando por una mala racha», quiere dar «esperanza a los seguidores del Coliseum».

«Lo que se vive en cada partido es increíble y esperamos que sigan apoyándonos para salir adelante», señaló. EFE

