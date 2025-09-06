El argentino Gorosito, suspendido 6 partidos por gestos irrespetuosos en clásico peruano

Lima, 5 sep (EFE).- El técnico de Alianza Lima, el argentino Néstor Gorosito, recibió este viernes una suspensión de seis partidos por los gestos irrespetuosos hacia la afición de Universitario de Deportes durante el último clásico, que finalizó con empate sin goles y que estuvo marcado por las discusiones entre integrantes de ambos clubes.

El Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) determinó seis partidos de suspensión como sanción a Gorosito al considerarlo reincidente en la misma conducta por la que ya fue suspendido durante ocho partidos a inicios de temporada.

La misma Comisión también impuso a Gorosito una multa de 2.675 soles (unos 760 dólares) que deberá pagar Alianza Lima.

Con seis partidos también fue suspendido el jugador chileno de Universitario de Deportes Rodrigo Ureña, a quien se le impuso además una multa de 8.025 soles (unos 2.278 dólares) por ser reincidente en insultar a miembros del equipo arbitral.

Mientras, el defensa de Alianza Lima Renzo Garvés recibió una suspensión de cuatro partidos por insultar a los árbitros y su compañero Carlos Zambrano fue suspendido por dos encuentros al haber realizado provocaciones hacia la hinchada de Universitario, lo que le valió también una multa de 2.675 soles.

El encuentro disputado en el Estadio Monumental de Lima, la casa de la U, acabó con 0-0 en el marcador y numerosos rifirrafes entre futbolistas que acabaron de Renzo Garcés en los minutos fonales. EFE

