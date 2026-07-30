El argentino Gustavo Álvarez debuta como técnico de Liga de Quito con un festival de goles

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Guayaquil (Ecuador), 30 jul (EFE).- El técnico argentino Gustavo Álvarez debutó este jueves al frente de Liga de Quito con una goleada por 6-0 sobre Leones del Norte en la Copa Ecuador, un triunfo que le dio la clasificación a los cuartos de final de la competición.

Michael Estrada, en tres ocasiones, José Carabalí y Janner Corozo encaminaron la goleada durante los primeros 29 minutos, mientras que el brasileño Deyverson anotó en la segunda parte. Además, Leones del Norte jugó desde el minuto 47 con un futbolista menos tras la expulsión de Juan Luis Anangonó, sancionado por reclamos exagerados al árbitro Oswaldo Contreras.

Con Álvarez, el cuadro quiteño mostró señales de recuperación en su nivel de juego y, con los mismos jugadores que habían protagonizado una campaña irregular en la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano, apostó por un juego más punzante y directo hacia el arco contrario.

Álvarez asumió el pasado lunes la dirección técnica del Rey de Copas tras la salida del entrenador brasileño Tiago Nunes por los malos resultados en la actual Liga Pro, en la que el equipo ocupa el sexto lugar. No obstante, en la actual Copa Libertadores accedió a los octavos de final.

Además de la Copa Ecuador y la Liga Pro, Liga de Quito jugará el 13 de agosto contra el brasileño Mirassol por octavos de final de la Libertadores, que ya ganó en el año 2008. EFE

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