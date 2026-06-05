El argentino Hernán Barcos jugará a los 42 años en el Sporting Cristal

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Lima, 5 jun (EFE).- El delantero argentino Hernán el ‘Pirata’ Barcos, de 42 años, fue anunciado este viernes como nuevo fichaje del Sporting Cristal peruano para la disputa del Torneo Clausura nacional y la repesca de la Copa Sudamericana.

«¡Bienvenido al Rímac, Pirata!. Estamos felices de anunciar a Hernán Barcos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026», señaló el equipo limeño en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El jugador se suma al equipo celeste proveniente del FC Cajamarca de la primera división nacional, equipo con el que este año disputó 17 partidos del Torneo Apertura y anotó 9 goles.

El delantero llegó al fútbol peruano en 2021 para jugar por el Alianza Lima, equipo con el que ganó un bicampeonato nacional, en 2021 y 2022, y tras permanecer hasta 2025 se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del club, al conquistar un total de 77 goles en 189 partidos.

El fichaje se confirmó este viernes poco después de que el Sporting anunciara la salida del entrenador brasileño Zé Ricardo, quien dejó a los celestes tan solo dos meses después de haber asumido ese cargo.

El brasileño llegó a inicios de abril pasado para reemplazar a su compatriota Paulo Autuori, en medio de una crisis de resultados del Sporting que se mantuvo en las últimas semanas hasta dejarlo en la duodécima posición del Apertura, con 19 puntos, 21 menos que Alianza Lima, que ganó la competición.

Con esos resultados, el Sporting Cristal quedó a solo tres puntos de la zona de descenso de la primera división peruana, además de que deberá disputar a la repesca por un puesto en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras ocupar el tercer lugar en el Grupo F de la Copa Libertadores.

Medios locales señalaron que el nuevo director técnico del Sporting Cristal puede ser el nacional Roberto Mosquera, quien ya dirigió al equipo en 2012, cuando ganó el título nacional, y 2013, así como entre 2020, cuando volvió a obtener el campeonato, y 2022. EFE

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