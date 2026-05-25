El argentino Iván Maggi, tercer mejor goleador del Torneo Apertura del fútbol paraguayo

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Asunción, 24 may (EFE).- El delantero argentino Iván Maggi, del Sportivo Luqueño, se erigió como el tercer mejor artillero del Torneo Apertura del fútbol paraguayo, que bajó el telón este domingo después de 22 fechas, gracias a sus 10 goles -casi la mitad de todos los que anotó su equipo- en 19 partidos.

El ariete oriundo de Buenos Aires disputó, de acuerdo con datos de la Asociación Paraguaya de Fútbol, 1.613 minutos durante el campeonato, con lo que dejó un promedio de 1 tanto cada 85 minutos.

Además, Maggi entregó 2 asistencias.

Sin embargo, la destacada actuación del atacante de 26 años no sirvió para que su Sportivo Luqueño alcanzará los puestos altos de la tabla y su equipo terminó en el penúltimo lugar del Apertura, producto de 20 puntos en 22 partidos.

Los líderes de la tabla de goleadores fueron los paraguayos Lorenzo Melgarejo, de Libertad, y Allan Wlk, de Recoleta, con 13 dianas cada uno.

Melgarejo tuvo oportunidades de quedarse con la distinción en solitario este domingo, pero se fue en blanco en el partido que Nacional ganó por 2-1 a Libertad, y que permitió al equipo Tricolor asegurar su sitio como escolta del campeonato.

Wlk, en tanto, alcanzó los 13 goles la víspera en el partido en que su Recoleta, que finalizó octavo, se impuso por 2-1 a Guaraní.

También el sábado, Olimpia, campeón anticipado del Torneo Apertura desde la fecha 19, se impuso por 1-2 a Sportivo Luqueño y Cerro Porteño venció por 2-0 a Rubio Ñu.

Con esos resultados, Olimpia finalizó primero con 49 puntos, 10 más que el escolta Nacional y 11 por encima de Cerro Porteño. EFE

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