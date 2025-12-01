El argentino Larcamón cree que Cruz Azul tiene asignaturas pendientes antes de semis



México, 30 nov (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, celebró la clasificación de su equipo a las semifinales del Torneo Apertura mexicano, pero advirtió que tiene asignaturas por cumplir, como la concentración plena en la marca.

«Esos lapsos de desatención nos pueden costar la serie. No podemos volver a regalar un primer tiempo como el de hoy», dijo.

Larcamón dijo que escaparon en los primeros 45 minutos de perder el control.

«Nos metimos solos en un problema con un primer tiempo muy malo, con malas interpretaciones, bajo estas circunstancias destaco la reacción que tuvo mi equipo, porque no fue fácil reaccionar a un momento emocional tan adverso, pero el carácter del equipo nos permitió seguir adelante en esta liguilla», explicó.

Cruz Azul se medirá en semifinales con Tigres.

«Necesitamos estar más aplicados en lo que se nos viene. Es un momento para entender desde ahora que desde el juego de ida de media semana tenemos que encontrar esa sinergia que nos lleve a la final que tanto deseamos. Debemos marcar el rumbo de la serie desde ese primer juego», concluyó el entrenador.

El Apertura 2025 es el primer torneo de Larcamón al frente de La Máquina. En la fase regular logró que su equipo terminara en el tercer escalón con 35 puntos. EFE

