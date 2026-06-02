El argentino Leandro Erlich muestra sus ilusiones ópticas en París

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Escalar una fachada o meterse en un misterioso ascensor. El argentino Leandro Erlich despliega todo su arte del trampantojo y de los efectos ópticos en París, en una muestra que resuena más que nunca en tiempos de imágenes falsas y manipuladas.

La exposición, la primera retrospectiva completa del artista argentino en Francia, propone un recorrido por sus piezas inmersivas monumentales que convierten al visitante en un actor activo de la obra.

«Para mí es muy importante involucrar al espectador dentro de una experiencia, esa experiencia hace que la obra se transforme cada vez que alguien participa», explica a AFP Erlich (Buenos Aires, 1973).

«Es como si fuese un cuadro que permanentemente es distinto y donde el espectador juega ese doble rol: el rol de ser espectador, pero también es actor y también a la vez es intérprete de lo que hacen los demás», añade el artista.

La muestra –visible desde este martes y hasta el 6 de septiembre en el Grand Palais, junto a los Campos Elíseos– incluye una quincena de piezas, entre ellas una vertiginosa escalera con cambios de perspectiva, una delicada nube que casi se puede tocar o un ascensor con múltiples espejos.

La estrella de la exposición es la fachada de un edificio, creada en 2004, en la que los espectadores pueden simular colgarse de los balcones.

Las obras de Erlich desafían las reglas básicas de la percepción del espacio a partir de escenas cotidianas, generando sorpresa y desconcierto.

– «Construcción de lo real» –

«Lo que me marcó profundamente del trabajo de Leandro se resume en una frase: ¿acaso sólo creemos lo que vemos o sólo vemos lo que creemos?», afirma el comisario de la muestra, Fabrice Bousteau.

«Hoy más que nunca es una de las frases clave de nuestra época, teniendo en cuenta la inteligencia artificial y las redes sociales. Pero Leandro Erlich piensa en ello, lo inventa desde sus inicios», añade.

En estos últimos años se han multiplicado en las redes sociales los «deepfake», imágenes o videos hiperrealistas creados con inteligencia artificial, una tendencia en la que cada vez es más difícil distinguir lo real de lo falso.

A la pregunta de si se siente un poco visionario por haber tratado desde hace décadas estos temas sobre imágenes trucadas y efectos visuales, Erlich alude a la intuición de los artistas.

«No he sido el primero que viene cuestionando y hablando sobre lo que tiene que ver la manipulación y la construcción de lo real. No tuve jamás ni la aspiración ni la capacidad de imaginar dónde estamos viviendo hoy, pero sin duda hay algo que hace eco en lo que yo hago en relación a lo que sucede» actualmente, reflexiona.

«Hay un aspecto de contemporaneidad que me parece fundamental», remata.

La exposición, que ya estuvo en Buenos Aires, Tokio y Milán, también incluye numerosas maquetas y estudios de sus obras pasadas, como cuando hizo desaparecer la punta del famoso Obelisco de la capital argentina en 2015, una iniciativa que en aquel entonces sorprendió a porteños y turistas.

es/avl