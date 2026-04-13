El argentino Lucho Acosta, hasta un mes de baja en el Fluminense por lesión en la rodilla

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São Paulo, 13 abr (EFE).- El centrocampista argentino de Fluminense, Luciano Acosta, permanecerá fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas por una lesión en la rodilla izquierda sufrida durante el clásico contra Flamengo, informó este lunes su club.

Tras someterse a exámenes médicos, se detectó una lesión de grado dos en el ligamento colateral medial del jugador, precisa la versión oficial.

Ante este diagnóstico, el futbolista iniciará un tratamiento «conservador» -sin intervención quirúrgica- en el centro de entrenamiento del Tricolor en Río de Janeiro.

El percance ocurrió durante los primeros segundos del clásico Fla-Flu disputado este domingo, en el que el Flamengo se impuso por 1-2.

Antes de que se cumpliese un minuto de partido, Acosta recibió un fuerte impacto de balón en el rostro y, al desplomarse, cayó en una mala posición que provocó que su rodilla izquierda girara hacia adentro.

El artillero, con tres goles en lo que va de la temporada, es titular en el esquema del entrenador Luis Zubeldía. EFE

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