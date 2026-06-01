El argentino Matías Almeyda afirma que la liga mexicana es de las mejores

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Monterrey (México), 1 jun (EFE).- El argentino Matías Almeyda, nuevo entrenador del Monterrey, afirmó este lunes que la liga de México es menospreciada, pero para él es una de las más competitivas del mundo.

“Para mí, el fútbol mexicano significa mucho, quería regresar luego de dar vueltas por el mundo porque aquí tienen una liga que muchos minimizan, pero para mí, es una de las mejores que hay. Es un campeonato altamente competitivo, por eso decidí volver para intentar ganar nuevamente”, aseguró el técnico en su presentación.

Almeyda, quien ya fue campeón con el Guadalajara en la Liga MX, en 2017, y de la Copa de Campeones de la Concacaf, en 2018, destacó la calidad del futbolista mexicano, la cual dijo intentará desarrollar en su equipo, junto a las estrellas internacionales con las que contará.

“Sigo la liga mexicana, me gusta el jugador mexicano, me gusta la técnica que tiene y estoy seguro que voy a sacar jugadores acá para que muestren que tienen la calidad y las ganas de triunfar. Es lo mismo que he pensado desde la primera vez que dirigí en este país”, explicó.

El estratega, quien también dirigió al AEK Atenas, de Grecia, y al Sevilla, en España, compartió su manera en que encarará este proyecto en su carrera.

“Me gustan los desafíos y no soy de poner excusas. Prometer no está dentro de mi manera de ser, por eso digo que antes debo construir los cimientos. Monterrey es un castillo en el fútbol mexicano que ha tenidos momentos brillantes y que últimamente no se le han dado los resultados, está en reconstrucción y eso llevará tiempo, tiempo que intentaremos sea corto para ganar rápido, pero la magia no existe”, puntualizó.

Almeyda aceptó que tiene la exigencia de devolver al equipo a los primeros planos, luego de que en el Clausura 2026 los Rayados no clasificaron a la fase final para pelear por el título.

“Los títulos van a venir porque creo en los procesos y en el trabajo. Aquí hay un proyecto que se va a armar de a poco, está en nosotros volver a hacer a Monterrey un equipo ganador con el que nuestra afición se sienta orgullosa, pero no soy un mago. Soy un entrenador que cree en el trabajo en equipo”, reiteró el entrenador.

El neerlandés Dennis te Kloese, nuevo presidente deportivo de Monterrey, quien también agradeció la confianza por encabezar este proyecto, fue el encargado de dar la bienvenida al timonel.

“Estoy ilusionado de regresar a México, estoy feliz de que me invitaran a construir este nuevo proyecto. Doy la bienvenida a Matías. Hay una gran exigencia y la vamos a cumplir”, dijo el directivo, que en México tuvo dos etapas con el Guadalajara en este siglo. EFE

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