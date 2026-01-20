El argentino Mauricio Tapia busca el tercer título consecutivo con Antigua

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 20 ene (EFE).– Antigua GFC comienza este miércoles la defensa de su corona en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, en el inicio del torneo Clausura 2026, certamen en el que su técnico, el argentino Mauricio Tapia, buscará su tercer título consecutivo y el sexto con el club.

El vigente campeón de la ciudad colonial de Antigua Guatemala visitará al Cobán Imperial, que inicia una nueva etapa bajo la dirección del uruguayo Martín García.

La primera jornada del torneo se disputará a lo largo de tres días y estará marcada por la crisis del Comunicaciones, uno de los clubes más populares del país, que luchará por la permanencia tras finalizar en el último lugar del Apertura 2025.

De los seis títulos históricos del Antigua, Tapia ha conquistado cinco (2015, 2016, 2017 y los dos torneos de 2025), por lo que ahora aspira a encadenar un tricampeonato inédito para su cuenta personal.

El partido inaugural del campeonato guatemalteco se jugará este martes entre el Xelajú MC y el Aurora, este último dirigido por el costarricense Saúl Phillip.

El Xelajú estrena en el banquillo al mexicano Roberto Hernández, quien ya sabe lo que es campeonar en Guatemala tras su éxito con Malacateco en 2021.

Además del duelo entre Cobán y Antigua, el miércoles el Achuapa, al mando del mexicano Rafael Loredo, recibirá a un Comunicaciones urgido de puntos. El técnico chileno Marco Antonio Figueroa ha asumido el reto de salvar al club capitalino del descenso tras firmar en 2025 una de las peores campañas de su historia.

Por su parte, el Malacateco, con el mexicano Roberto Montoya —campeón con Cobán Imperial en 2022— en el banco, recibirá al Marquense del técnico local Leonel Noriega.

La jornada concluirá el jueves con los enfrentamientos entre el subcampeón Municipal, dirigido por el nicaragüense Mario Acevedo, frente al Mictlán del brasileño Flavio da Silva. Finalmente, el Guastatoya del argentino Pablo Centrone se medirá al Mixco del guatemalteco Fabricio Benítez. EFE

oro/ao/rao/gbf