El argentino Milton Céliz se une al Barcelona ecuatoriano

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 21 ene (EFE).- El centrocampista argentino Milton Céliz pasó los exámenes médicos y firmó este miércoles su vinculación por un año con el Barcelona ecuatoriano que en la temporada de 2026 jugará la Copa Libertadores y los torneos locales.

El club de Guayaquil dio la bienvenida a Céliz «con pasión, entrega y corazón», porque esta camiseta «se siente, se ama y se defiende», añadió en una publicación hecha en su cuenta de X.

El Barcelona expresó que el jugador se vincula «en condición de préstamo por una temporada, con opción de compra» correspondiente al 100 % de sus derechos deportivos, tras superar los chequeos médicos.

Céliz, de 33 años, jugó entre 2023 y 2025 en Deportivo Riestra y suma un recorrido previo por los también argentinos Arsenal, Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia, All Boys, Tigre, San Martín y Almirante Brown, además del chileno San Luis de Quillota y el peruano Juan Aurich.

Además de Céliz, el Barcelona ha contratado al también centrocampista argentino Tomás Martínez, al defensa paraguayo Javier Báez y al delantero uruguayo Sergio Núñez, bajo la dirección técnica del venezolano César Farías. EFE

