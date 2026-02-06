El argentino nacionalizado paraguayo Héctor Villalba se une al Barcelona

Guayaquil (Ecuador), 6 feb (EFE).- Héctor Villalba, delantero argentino nacionalizado paraguayo, llegó este viernes a la ciudad de Guayaquil para incorporarse al Barcelona, club al que definió como «un grande de América» con el que aspira a ganar muchas cosas.

El jugador, de 31 años, dijo a periodistas que en el comienzo de su nueva experiencia le ha impactado la gente que rodea al equipo dirigido por el venezolano César Farías.

«Su estadio se llena siempre y esa es una inyección que motiva a cualquier jugador», precisó.

Villalba dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con San Lorenzo, con el que debutó en 2012 y del que salió en 2016 para vincularse al Tijuana mexicano.

Entre 2016 y 2020 militó en el Atlanta United estadounidense.

Entre 2020 y 2024 jugó en Libertad y el año pasado en Peñarol.

En su carrera ha jugado más de 370 partidos, anotado 70 goles y repartido más de 60 asistencias.

En septiembre de 2018 Villalba fue convocado por primera ocasión a la selección absoluta de Paraguay.

En Barcelona se unirá a los también argentinos Darío Benedetto, Matías Lugo, Milton Céliz, Tomás Martínez, al paraguayo Javier Báez y al uruguayo Sergio Núñez.

Barcelona jugará desde el 18 de febrero la fase 2 de la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors y 3 días después debutará en la Liga Profesional o Liga Pro de Ecuador. EFE

