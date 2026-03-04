El argentino Paradela le da tirunfo al Cruz Azul, que sigue de líder del Clausura mexicano

Torreón (México), 3 mar (EFE).- El argentino José Paradela convirtió este martes su quinto gol del año para darle al Cruz Azul un triunfo por 1-2 sobre el Santos Laguna y consolidarse como líder del torneo Clausura del fútbol mexicano.

En el inicio de la novena jornada del campeonato, Jeremy Márquez y Paradela anotaron por los celestes y el argentino Ezequiel Ballaude descontó por Santos.

En su estadio, el Santos salió a presionar y pronto comenzó a pisar el área contraria; sin embargo, en el minuto 15 Javier Güemez cometió un error y propició la anotación de los Azules, con un gol de derecha de Márquez.

Animados, los visitantes salieron a ofender, mas se encontraron con un rival en un nivel superior al mostrado en sus ocho partidos anteriores. Igual, Cruz Azul estuvo cerca de ampliar la ventaja en el 40, con un cabezazo desviado del argentino Agustín Palavecino.

Confiado al haber tuteado al mejor equipo del campeonato, el Santos se fue por el empate y lo consiguió en el 54 con un golpe de derecha de Ballaude, a pase del colombiano Cristian Dájome.

El duelo se mantuvo con lucha en mitad de cancha hasta que en el 78, el uruguayo Gabriel Fernández robó una pelota, burló a los defensores y le dio un balón al argentino Rodolfo Rotondi, quien se la puso a Paradela, anotador de zurda del 2-1 de la victoria.

Cruz Azul llegó a siete victorias, con un empate, una derrota y 22 puntos, cuatro más que el campeón Toluca que en un rato visitará a los Pumas UNAM en busca de tres puntos para mantenerse cerca del puntero. Santos siguió en el último lugar con dos unidades, aunque mostró un alza en su nivel.

En otro partido de este martes, el Pachuca subió al cuarto lugar de la tabla de posiciones, al aventajar por 2-1 al Necaxa, con anotaciones de Alexei Domínguez y del marroquí Oussama Idrissi, en tanto por los visitantes, descontó Javier Ruiz.

Domínguez anotó de derecha en el minuto 14 a pase de Brian García, quien en el 33 le puso un balón a Idrissi, letal con un remate de diestra. Necaxa descontó con un derechazo de Ruiz en el 53 con asistencia del argentino Lorenzo Faravelli.

La novena jornada continuará hoy cuando, además del Pumas UNAM- Toluca, el Mazatlán visitará al San Luis del italiano Joao Pedro, líder de los goleadores.

Mañana el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales recibirá al Querétaro, el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa visitará al Puebla, Tijuana al Atlas y Juárez FC al América.

El Guadalajara-León se jugará el 18 de marzo próximo. EFE

