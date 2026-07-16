El argentino Ramón Starc novela el corralito y compara a sus víctimas con los zombis

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David Álvarez

Gerona (España), 16 jul (EFE).- El argentino Ramón Starc, afincado en España desde hace cinco años, acaba de publicar una novela sobre el corralito financiero de su país, ‘Que se vayan todos’, en la que muestra a personas que golpeaban las puertas de los bancos para reclamar su dinero, a las que identifica con los zombis de series y películas.

«Los argentinos eran zombis con hambre en ese momento», ilustra Starc en una entrevista con EFE durante la promoción de su primer libro (editorial Candaya).

Cuando el Gobierno argentino de Fernando de la Rúa impuso el corralito (bloqueo de las cuentas bancarias) en Argentina en el año 2001 para contener el pánico financiero el autor tenía apenas diez años, pero recuerda aquella crisis, las noticias de la televisión e, incluso, a su abuelo con un arma.

«Es la economía, estúpido»

Ni una maldición ni un experimento químico, lo que convierte a la gente en lo más parecido a un zombi es el dinero, según Starc, y cita una famosa frase de la campaña electoral del expresidente de EE.UU. Bill Clinton de 1992: «Es la economía, estúpido».

Recuerda el escándalo sexual protagonizado por Clinton con la becaria Monica Lewinsky en el Despacho Oval de la Casa Blanca, pero, aun así, «si la economía va bien, vas a ganar las elecciones», sintetiza Starc.

En su opinión, el mejor indicador para predecir unos comicios en Estados Unidos es «el precio del galón de gasolina, y en Argentina es lo mismo».

Sobre la idiosincrasia de su país, señala que el argentino no perdona a sus dirigentes dos cosas: el fracaso económico, sin que la corrupción entre como factor, «y que seas un boludo».

La inflación, el nuevo corralito

Considera que el problema principal de Argentina en este momento es la inflación, que califica de «nuevo corralito», antes de hablar de otro dicho típico del país: «De Argentina te vas 20 días y cambió todo, pero te vas 20 años y no cambió nada».

Pero la crisis de la que trata su libro, en comparación con otras, es universal: «Todo el mundo la entiende, se explica en un línea, es tan claro como que, mañana, tu plata no es más tu plata».

«La ficción sobre la que se basa toda la economía mundial se puso a prueba con el corralito», afirma Starc, quien insiste en la imagen apocalíptica de esta situación.

«La pobreza es lo que más mata»

«Cuando dijeron que nadie podía salir, salió mucha más gente a la calle y los había que le robaban al chino de la esquina de su calle porque a ellos les robó uno e iban a robarle a otro; es completamente de película», precisa, para volver a recurrir a la imagen extendida de los zombis.

La consecuencia de aquello también se reflejó en la estadística en forma de éxodo, que fue mayor «con el corralito que con la dictadura, porque la pobreza es lo que más mata». EFE

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