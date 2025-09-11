El argentino Rigoni regresa a São Paulo con la mira puesta en la Libertadores

Río de Janeiro, 11 sep (EFE).- El centrocampista argentino Emiliano Rigoni, quien regresó al São Paulo con la misión de reforzar el ataque, dijo este jueves que espera ayudar al conjunto brasileño a avanzar a la semifinal de la Copa Libertadores.

Tras una sufrida clasificación a cuartos, a donde logró llegar tras vencer en los penaltis al Atlético Nacional, los dirigidos por el argentino Hernán Crespo tendrán que enfrentarse el próximo jueves al Liga de Quito en la capital ecuatoriana en el partido de ida.

«La expectativa es que São Paulo avance, ese es el objetivo, y si puedo ayudar estaré muy feliz», dijo el centrocampista en una rueda de prensa en la que fue presentado como refuerzo.

Considerado uno de los fichajes clave para reforzar el frente ofensivo del equipo, Rigoni se mostró optimista: «El sistema me ubica cerca del gol. Puede ser una posibilidad de convertir más».

En su diálogo con la prensa brasileña, el argentino reconoció que su deseo de volver al conjunto paulista, en el que tuvo una destacada actuación entre 2021 y 2022, también bajo el comando de Crespo, «siempre» estuvo presente. «Aquí soy feliz», resaltó.

Rigoni también reconoció que influyó el regreso de Crespo, pues «la relación con él es muy cercana».

«Espero rendirle y estar al cien por ciento para él y para la gente que confió en mí», señaló.

Respecto a la presión de ser una referencia ofensiva, fue enfático al afirmar que no la siente como «un peso», sino como «una gran responsabilidad».

El argentino regresó al club paulista cedido por el León mexicano hasta final de año. Su contrato incluye una cláusula de renovación con el São Paulo hasta 2026 si se cumplen los objetivos. EFE

