The Swiss voice in the world since 1935

El argentino Rigoni regresa a São Paulo con la mira puesta en la Libertadores

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Río de Janeiro, 11 sep (EFE).- El centrocampista argentino Emiliano Rigoni, quien regresó al São Paulo con la misión de reforzar el ataque, dijo este jueves que espera ayudar al conjunto brasileño a avanzar a la semifinal de la Copa Libertadores.

Tras una sufrida clasificación a cuartos, a donde logró llegar tras vencer en los penaltis al Atlético Nacional, los dirigidos por el argentino Hernán Crespo tendrán que enfrentarse el próximo jueves al Liga de Quito en la capital ecuatoriana en el partido de ida.

«La expectativa es que São Paulo avance, ese es el objetivo, y si puedo ayudar estaré muy feliz», dijo el centrocampista en una rueda de prensa en la que fue presentado como refuerzo.

Considerado uno de los fichajes clave para reforzar el frente ofensivo del equipo, Rigoni se mostró optimista: «El sistema me ubica cerca del gol. Puede ser una posibilidad de convertir más».

En su diálogo con la prensa brasileña, el argentino reconoció que su deseo de volver al conjunto paulista, en el que tuvo una destacada actuación entre 2021 y 2022, también bajo el comando de Crespo, «siempre» estuvo presente. «Aquí soy feliz», resaltó.

Rigoni también reconoció que influyó el regreso de Crespo, pues «la relación con él es muy cercana».

«Espero rendirle y estar al cien por ciento para él y para la gente que confió en mí», señaló.

Respecto a la presión de ser una referencia ofensiva, fue enfático al afirmar que no la siente como «un peso», sino como «una gran responsabilidad».

El argentino regresó al club paulista cedido por el León mexicano hasta final de año. Su contrato incluye una cláusula de renovación con el São Paulo hasta 2026 si se cumplen los objetivos. EFE

mat/cm/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR