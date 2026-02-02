El argentino Rodríguez y el hispano-venezolano Soto entre figuras de Foro Gastronómico

Santo Domingo, 2 feb (EFE).- El argentino Felipe Rodríguez y el hispano-venezolano Daniel Soto figuran entre los chefs internacionales que ofrecerán sus experiencias en el duodécimo Foro Gastronómico Dominicano 2026, a celebrarse el 14 de marzo venidero en Santo Domingo.

Los organizadores afirmaron este lunes en una nota que el encuentro apuesta por el desarrollo de las habilidades blandas como factor determinante para elevar la calidad del servicio y la competitividad de la gastronomía dominicana.

Rodríguez compartirá su experiencia multicultural en el taller ‘El aprendizaje activo, el pensamiento crítico y la adaptabilidad como pilares para el desarrollo de habilidades blandas en el ámbito profesional gastronómico y de la hostelería’, puntualizó la Fundación Sabores Dominicanos, responsable del foro.

El chef, formado en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y la École Lenôtre, de Francia, ha trabajado durante seis años en restaurantes Francia y Japón.

Soto, por su parte, es reconocido por su trabajo en la formación y desarrollo de equipos culinarios, con énfasis en el bienestar laboral, la organización eficiente de cocinas y el fortalecimiento de las relaciones humanas dentro de los equipos de trabajo, puntualizó la información.

Radicado en Barcelona, Soto impartirá el taller ‘Mejorar el rendimiento del equipo de trabajo desarrollando la comunicación asertiva y la empatía’, enfocado en dotar a los participantes de estrategias para liderar con mayor conciencia emocional, fomentar ambientes colaborativos y optimizar el desempeño colectivo en contextos de alta presión.

Entre los participantes en ediciones anteriores del Foro figuran chefs como la dominicana María Marte, la venezolana Catherine Lemoine y el mexicano Fernando Olivera Rocha.

El encuentro aglutina a chefs, periodistas, académicos y docentes de las áreas de hostelería, turismo y gastronomía de las principales escuelas dominicanas. EFE

