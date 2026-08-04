El argentino Rubén Botta ficha por Nacional

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Montevideo, 4 ago (EFE).- El centrocampista argentino Rubén Botta se convirtió en nuevo jugador del uruguayo Nacional, club al que llega a los 36 años proveniente de Defensa y Justicia.

Nacido en la provincia de San Juan en enero de 1990, el futbolista comenzó su carrera profesional en Tigre y en la temporada 2013-2014 fichó por Inter de Milán.

Luego pasó por los también italianos Chievo Verona, Sambenedette y Bari, el mexicano Pachuca y los argentinos San Lorenzo, Colón, Talleres y Defensa y Justicia.

En su palmarés, Botta cuenta con un Torneo Clausura mexicano, una Liga de Campeones de la Concacaf, una Serie C italiana y una Supercopa Internacional en Argentina.

Con la llegada del centrocampista ofensivo, Nacional sumó su séptimo refuerzo tras los anteriores arribos del portero argentino Alexis Martín Arias; el central costarricense Francisco Calvo, el lateral Benjamín Núñez, el centrocampista argentino Bruno Zuculini, el volante Santiago Silva y el atacante Tiziano Correa.

Este fin de semana, el Tricolor cerró su participación en el Torneo Intermedio con una victoria que lo dejó en el segundo lugar del Grupo B y de esa forma sin posibilidad de acceder a la final.

De acuerdo con esto, Nacional sumó un nuevo contratiempo en una temporada en la que perdió la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, cayó en el Clásico del Torneo Apertura, cambió de entrenador, acabó séptimo en dicho certamen, quedó eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos y de la Copa Sudamericana en los dieciseisavos de final.

Quintos en la Tabla Anual acumulada a ocho unidades del líder, los dirigidos por Jorge Bava comenzarán el próximo fin de semana su participación en el Torneo Clausura y saben que deben conquistarlo si quieren acceder a las finales y allí poder revalidar el título obtenido en la temporada 2025. EFE

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