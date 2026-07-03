El argentino San Lorenzo anuncia a Néstor Gorosito como nuevo entrenador

Compartir

3 minutos

Buenos Aires, 3 jul (EFE).- El club argentino San Lorenzo anunció este viernes a Néstor ‘Pipo’ Gorosito como nuevo entrenador de su primer equipo, lo que marca el comienzo de su segunda etapa en el banquillo del club, en el que atravesó también buena parte de su carrera como futbolista.

«Néstor Gorosito se convirtió en el nuevo director técnico de San Lorenzo de Almagro, al firmar su vínculo por 12 meses. Su cuerpo técnico está compuesto por Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti, como ayudantes de campo, y Sebastián Somoza como preparador físico», anunció el ‘Ciclón’ a través de sus redes oficiales.

Además, publicó imágenes del nuevo entrenador en el estadio, junto a un breve mensaje: «La alegría de estar en tu casa, Pipo».

Gorosito, de 62 años, toma así las riendas de un equipo que vive tiempos turbulentos y que en el último año ha tenido ya tres entrenadores distintos.

El último de ellos fue Gustavo Álvarez, que había asumido en marzo y renunció a finales de junio pasado por diferencias con la nueva directiva del club argentino, que asumió tras las elecciones celebradas a fines de mayo.

La salida de Álvarez se conoció el mismo día en que el plantel debía regresar a los entrenamientos para iniciar la pretemporada con vistas al segundo semestre de 2026, sesión que finalmente fue conducida de manera interina por Walter Perazzo.

Según explicaron desde el club, Álvarez y la nueva comisión directiva, encabezada por el presidente, Marcelo Culotta, no lograron alcanzar un acuerdo respecto a la configuración de la plantilla y la planificación deportiva para la nueva etapa institucional.

Durante su breve etapa al frente del conjunto azulgrana, San Lorenzo no logró avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, tras perder como local ante Deportivo Recoleta en la última jornada de la fase de grupos.

Álvarez había asumido como entrenador tras la salida de Damián Ayude, que dirigió al equipo entre junio de 2025 y marzo de 2026 y fue despedido tras el mal desempeño del ‘Ciclón’ en el Torneo Apertura.

San Lorenzo, que atraviesa una crisis signada por las deudas por traspasos, impagos, inhibiciones judiciales y la destitución del anterior presidente por denuncias de corrupción, optó ahora por un entrenador conocido y querido por la afición.

Como jugador, Gorosito tuvo tres etapas distintas con la camiseta azulgrana, mientras que como entrenador ya condujo al equipo en 2024, aunque no consiguió buenos resultados.

Desde entonces, dirigió a numerosos clubes de la Primera División argentina así como a los españoles Xerez y Almería, al paraguayo Olimpia y al peruano Alianza Lima. EFE

pd/laa