El Arsenal ejecuta la opción de compra del ecuatoriano Piero Hincapié

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Londres, 25 jun (EFE).- El Arsenal ha hecho oficial este jueves la ejecución de la opción de compra que tenía sobre el ecuatoriano Piero Hincapié, que seguirá vinculado de forma permanente al conjunto londinense tras jugar la pasada temporada como cedido por el Bayer Leverkusen.

Según medios británicos, la operación asciende a unos 50 millones de euros y permite al Arsenal asegurarse la continuidad de uno de los defensores más destacados de la última campaña, en la que los ‘Gunners’ conquistaron la Premier League y alcanzaron la final de la Liga de Campeones.

Hincapié, de 24 años, disputó 39 partidos en todas las competiciones durante su primer curso en el norte de Londres en los que marcó un gol, ante el Wolverhampton Wanderers en febrero y fue elegido mejor jugador del mes del club en febrero y abril.

Actualmente, el defensor se encuentra disputando el Mundial de 2026 con Ecuador donde ha sido titular en los dos primeros encuentros de la fase de grupos. EFE

jpa/jl