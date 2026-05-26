El arte español regresa al Museo Nacional de Arte de China de la mano de Jorge Rando

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Pekín, 26 may (EFE).- El Museo Nacional de Arte de China abre sus salas a ‘La fuerza de la expresión. El arte de Jorge Rando’, una antológica de 60 obras del pintor malagueño y primera muestra individual de un español que entra en el mayor museo de arte del país en años, siguiendo los pasos de Miró o Tàpies.

La exposición, que recorre con óleos y dibujos la trayectoria del artista desde los años sesenta se inauguró formalmente este martes y permanecerá abierta hasta el 3 de junio.

Las obras del malagueño llegan a la capital china de la mano del Instituto Cervantes de Pekín, el Ayuntamiento de Málaga o la Fundación-Museo Jorge Rando, con el objetivo de introducir al público local en una pintura que concibe el acto creativo como «gesto ético y espiritual», según indicaron fuentes de la organización.

Rando, nacido en Málaga en 1941 -ciudad que comparte con Picasso-, es uno de los grandes referentes del nuevo expresionismo, con una obra atravesada por una búsqueda espiritual que se articula en torno a la dignidad, el amor, la compasión y la armonía con la naturaleza.

La muestra traza un itinerario temático por sus grandes ciclos: ‘Las Maternidades’, donde el amor confronta el sufrimiento; ‘Luz de la flor’, que afirma la luminosidad aún en la penumbra; ‘Mariposas’, emblemas de pureza y esperanza surgidos tras su estancia en China; y ‘Horizontes verticales’, en los que el paisaje se erige como eje central de la creación.

Durante el acto de inauguración celebrado este martes en Pekín, el director del Museo Nacional de Arte de China, Pan Yikui, destacó a Rando como un artista que ha traspasado fronteras para construir un lenguaje propio, y lo calificó de «referente» del neoexpresionismo contemporáneo.

Subrayó además que el intercambio artístico internacional es un motor imprescindible para la coexistencia armónica entre civilizaciones.

Ese mensaje lo recogió la concejala de Cultura de Málaga, Mariana Pineda, quien destacó la capacidad de Rando para tejer narrativas visuales que trascienden fronteras como testimonio de la universalidad del arte y su poder para unir pueblos.

En representación de la Embajada de España en China, el segundo jefe de misión, Javier García-Larrache, leyó el discurso de la embajadora Marta Betanzos, quien no pudo estar presente, y en el que calificó la exposición de «oportunidad única para sumergirnos en la esencia de una visión singular, no solo del arte sino también de la vida» que brinda el singular artista.

La inauguración concluyó con vídeos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del propio Rando.

España en el Museo Nacional de Arte de China

Con esta participación, Rando se suma a una selecta lista de españoles que han expuesto en el museo, cuya presencia arranca con Antoni Tàpies en los años ochenta y continúa en los 2000 con Joan Miró, Manolo Valdés, una colectiva de escultura de la colección ICO que incluyó obras de Picasso y Barceló, o una muestra sobre el cubismo de la Fundación Telefónica.

No es, sin embargo, su primer contacto con China: desde 2018 ha expuesto su obra en varios museos del país, y en 2024 presentó en el Museo de Arte de Shenzhen trabajos creados entre 1970 y 2023, convirtiéndose en el primer español en exponer en ese centro. EFE

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