The Swiss voice in the world since 1935

El artista británico-keniano Michael Armitage lleva a Bogotá su exposición ‘BALSA’

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 15 sep (EFE).- El artista británico-keniano Michael Armitage llevará el próximo sábado a Bogotá la exposición ‘BALSA’, que explora el tema de migración a través de «las historias y tensiones que emergen en medio de esa realidad convulsa», informaron este lunes fuentes oficiales.

La obra estará expuesta en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, un monumento creado en 2017 tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, y será la primera vez que se presenta una obra en Colombia del artista británico-keniano.

«Compuesta por cuatro óleos de gran formato, pintados sobre tela de corteza de Lubugo (de Uganda), BALSA explora el tema de la migración y las historias y tensiones que emergen en medio de esa realidad convulsa», agregó el Ministerio de Culturas en un comunicado.

Este nuevo conjunto de obras llega a Bogotá después de haber hecho parte de la reciente exposición individual de Armitage en la Galería David Zwirner, en Nueva York.

En la inauguración, programada para el sábado, los asistentes podrán participar de un conversatario con Armitage, reconocido por exponer en la Royal Academy of Arts de Londres, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA, en inglés), la Kunsthalle de Basilea y la Haus der Kunst de Munich, entre otras.

«Michael Armitage desarrolla un lenguaje pictórico que entrelaza mito, política, violencia y belleza, construyendo un lenguaje visual híbrido que conecta las tradiciones de África Oriental con la historia del arte occidental», agregó la información.

En ese sentido, BALSA aborda la migración a través de las pinturas Europa (2025), Untitled (2024), Raft (ii) (2024) y Don’t Worry There Will Be More (2024), que «poseen una franqueza visceral que involucra al espectador en la travesía de los sujetos y en su representación dentro de la sociedad», según el Ministerio de Culturas. EFE

jga/ocm/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR