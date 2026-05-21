El artista JR transforma el Pont Neuf de París en una gran caverna inmersiva

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París, 21 may (EFE).- El histórico Pont Neuf de París, el puente más antiguo de la capital francesa, se empezó a transformar durante la noche del miércoles a este jueves en una gran caverna de 120 metros de largo y hasta 18 metros de altura gracias a una instalación monumental del artista francés JR, que podrá visitarse gratuitamente del 6 al 28 de junio.

Las primeras imágenes de la obra empezaron a tomar cuerpo a lo largo de la pasada madrugada, cuando los equipos del artista francés comenzaron a instalar la enorme estructura de tela impresa que reproduce, mediante un efecto de trampantojo, inmensas formaciones rocosas sobre el puente más antiguo de la ciudad.

El proyecto, concebido como una experiencia inmersiva, rinde homenaje a los artistas Christo y Jeanne-Claude, quienes envolvieron el Pont Neuf en 1985 en una de las intervenciones artísticas urbanas más emblemáticas del siglo XX.

La instalación, bautizada como ‘La Caverna’, representa un importante desafío técnico desarrollado en colaboración con ingenieros, constructores y artistas.

Para la parte sonora de la obra, JR contó con la participación de Thomas Bangalter, exintegrante del dúo electrónico Daft Punk.

En total, unas 800 personas participaron en la construcción de esta estructura efímera, que alcanza 20 metros de ancho y cubre buena parte del emblemático puente parisino.

Hace cuatro décadas, Christo y Jeanne-Claude utilizaron 41.800 metros cuadrados de tela y 13 kilómetros de cuerdas para envolver el Pont Neuf durante dos semanas, atrayendo a millones de visitantes.

Con esta nueva intervención artística, JR -conocido entre otras obras por su intervención artística en pueblos de Francia junto a la directora de cine Agnès Varda, reflejada en el documental ‘Visages Villages’ (2017)- para repetir aquel éxito popular.

La obra podrá visitarse las 24 horas del día y permanecerá abierta al público de forma gratuita durante tres semanas. EFE

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