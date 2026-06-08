El arzobispo de Montevideo afirma que el papa visitará Uruguay en noviembre

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Montevideo, 7 jun (EFE).- El cardenal uruguayo y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, dijo este domingo que el papa León XIV visitará Uruguay en noviembre y apuntó que espera el anuncio oficial.

El prelado dio estas declaraciones a la prensa -recogidas por Canal 5- en las que se refirió a la visita que el sumo pontífice está haciendo a España.

«En España es impresionante lo que ha hecho, tanto a nivel de los católicos como de toda la sociedad (…) Dio un discurso bellísimo que creo que ayuda también a la unidad de los españoles. Confiamos también en que ayude a la unidad de los uruguayos», puntualizó Sturla.

El papa congregó este domingo en Madrid a 1,5 millones de personas en el acto más multitudinario de su visita a España, una misa en la plaza de Cibeles en la que instó a salir del «egoísmo», comprometerse con el «bien común» y a que la religiosidad «no sea un museo del pasado que visitar».

Después, en un encuentro con personalidades del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, León XIV recibió una de las ovaciones más larga de todo su pontificado y animó a la sociedad y a las instituciones a impulsar un «diálogo social» en el que la Iglesia, con sus errores y aciertos, anhela participar en contacto con el mundo contemporáneo.

Por otra parte, el arzobispo de Montevideo afirmo que, durante el viaje que el papa haría a Uruguay, León XIV visitará la ciudad capital y el departamento (provincia) de Florida, así como también uno del norte del país.

Si bien no confirmó cuál será este último, apuntó que sería uno que nunca haya sido visitando por un papa.

«Lo otro sería que sea un lugar que pueda tener una tradición de fe, de vida cristiana. Florida lo es -sin dudas- porque allí está la virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay», señaló el cardenal Sturla.

El 2 de diciembre del año pasado, León XIV expresó su deseo de acudir a América Latina, en especial Argentina y Uruguay, aunque precisó -en ese momento- que no había nada decidido.

El máximo jerarca de la Iglesia católica manifestó su anhelo de visitar a los países suramericanos en mención en una rueda de prensa, ante periodistas de medios de todo el mundo, a su vuelta de su visita al Líbano y Turquía, su primer viaje internacional. EFE

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