El asesinato de dos familiares del titular de Educación en México deriva en choque armado

Ciudad de México, 1 de febrero (EFE).- Dos familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fueron asesinadas a balazos en su domicilio en la ciudad de Colima, en el occidente de México, y horas más tarde tres presuntos responsables murieron tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, informaron autoridades estatales.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó que las víctimas —identificadas como María Eugenia ‘Queña’ Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y sobrina de Delgado— fueron atacadas dentro de una vivienda en la colonia Placetas Estadio, en la capital colimense.

De acuerdo con el informe oficial, hombres armados irrumpieron en el inmueble y dispararon contra ambas.

Delgado confirmó el parentesco en una publicación en redes sociales, donde expresó “profunda consternación, indignación y tristeza” por lo ocurrido a su tía ‘Queña’ y añadió que sus familiares se dedicaban a la venta de alimentos y pasteles, al tiempo que confió en que el caso será esclarecido.

Tras el doble homicidio, la autoridad estatal informó que el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) permitió identificar el vehículo presuntamente utilizado y a algunas personas que habrían participado en el ataque.

Con esos datos, se implementó un operativo de búsqueda que derivó en la localización de un automóvil.

Según el reporte oficial, cuando los elementos se aproximaron al lugar, fueron agredidos con disparos y se produjo un intercambio en el que tres presuntos agresores resultaron abatidos.

Un elemento de la Fiscalía General del Estado recibió un disparo pero se encuentra fuera de peligro, mientras que los tres presuntos homicidas fueron abatidos.

El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género. EFE

jsm/vh