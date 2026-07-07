El asesinato de otros 3 palestinos en Gaza eleva a 1.079 los muertos durante alto el fuego

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Gaza, 7 jul (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a tres palestinos en nuevos ataques en la Franja de Gaza, lo que aumentó a 1.079 el número total de fallecidos desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre de 2025.

En la zona de Mawasi, en la sureña Khan Yunis, Israel mató en un ataque aéreo a un palestino e hirió a otros cinco, entre ellos cuatro niños, confirmó una fuente del Hospital Naser.

Este mismo centro médico recibió hoy otro cadáver de un palestino, tras el disparo de un dron contra el centro de Jan Yunis, en el que otras tres personas resultaron heridas.

Poco más tarde, otro palestino falleció y dos personas más resultaron heridas en un ataque israelí desde la costa de la ciudad de Gaza, en el barrio de Amadi, confirmó una fuente de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.

Con sus muertes, ya son 1.079 los palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio de la tregua el pasado 10 de octubre, según el Ministerio de Sanidad, entre ellos unos 200 cerca de donde las tropas aún siguen desplegadas en la Franja, de acuerdo con la ONU.

La denominada línea amarilla, donde las tropas israelíes siguen apostadas y ocupando alrededor del 70 % de los 365 kilómetros cuadrados de Gaza, solo está delimitada de forma discontinua con bloques de hormigón de ese color y montículos de tierra, haciendo muy difícil a los palestinos conocer por dónde transcurre exactamente.

Según Sanidad, cerca de 3.500 palestinos han resultado heridos desde el alto el fuego, aumentado a más de 173.500 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás en octubre de 2023, y a más de 73.100 los fallecidos en una ofensiva calificada internacionalmente de «genocidio». EFE

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