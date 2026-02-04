El asesino del ex primer ministro japonés Abe apela su sentencia a cadena perpetua, según medios

El hombre condenado por asesinar a tiros al ex primer ministro japonés Shinzo Abe en 2022 apeló su sentencia a cadena perpetua, informó este miércoles su abogado.

Tetsuya Yamagami, de 45 años, fue declarado culpable hace dos semanas en el Tribunal del Distrito de Nara y condenado a prisión perpetua por utilizar un arma de fabricación casera para asesinar a Abe durante un acto de campaña al aire libre.

«Hoy presenté la moción de apelación, indicó el defensor designado por la corte, Masaaki Furukawa.

El abogado señaló que la acción es «una oportunidad para corregir un fallo injusto de la corte».

El abogado se negó a discutir las intenciones de Yamagami con la apelación, incluyendo si busca revertir el fallo de culpabilidad o reducir la sentencia.

El asesinato de Abe obligó a un país poco acostumbrado a la violencia armada a reflexionar y desencadenó un escrutinio de los supuestos vínculos de destacados legisladores conservadores con una secta reservada, la Iglesia de la Unificación.

El caso de Yamagami suscitó cierta simpatía entre la opinión pública, ya que su equipo de defensa argumentó que el ataque fue provocado por grandes donaciones que su madre hizo a la Iglesia y que llevaron a su familia a la quiebra.

Abe había hablado en eventos organizados por algunos de los grupos de la secta, que apoyó a su Partido Liberal Democrático en las elecciones.

