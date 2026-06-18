El asistente de la Carrà revela como la diva planeó adoptarle al saber que iba a morir

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Roma, 18 jun (EFE).- El asistente personal e hijo adoptivo de Raffaella Carrà (1943-2021), Gian Luca Pelloni Bulzoni, reveló este jueves en Roma que la diva italiana planeó su adopción legal en abril de 2020, pocos días después de conocer que padecía un cáncer de pulmón terminal, con el único objetivo de legarle la dirección de su obra benéfica.

En la rueda de prensa de presentación de la Fundación Raffaella Carrà, celebrada en el Palacio de las Exposiciones de Roma el día en que la cantante habría cumplido 83 años, Pelloni Bulzoni, de 61, explicó que el proceso se gestó en la más estricta intimidad durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19.

«El 4 de mayo de 2020 los médicos nos dijeron que este era uno de los peores tumores que Raffaella podía tener, que estaba en sus pulmones», relató Gian Luca, que además es el presidente de la fundación.

Pelloni Bulzoni detalló que, tras el impacto del diagnóstico, la cantante lo llamó a su oficina para plantearle la decisión de adoptarlo: «Me tomó por sorpresa. Ella me dijo que quería hacerlo ‘para continuar con todas estas cosas que he hecho en todos estos años'».

Gian Luca Pelloni comenzó a trabajar con Raffaella Carrà en 2001 como guardaespaldas pero acabó convirtiéndose en su asistente personal y «brazo derecho». La noticia de que había sido adoptado por la diva italiana se conoció hace dos meses, cinco años después la muerte de la artista.

Unidad familiar

La comparecencia de este jueves sirvió para escenificar la unidad de los allegados históricos de la intérprete de «Fiesta» frente a las informaciones difundidas por la prensa italiana.

El sobrino de la diva, Matteo Pelloni, quien forma parte del consejo directivo de la Fundación, quiso respaldar públicamente a su primo al asegurar que la decisión de la adopción fue recibida con absoluta normalidad familiar.

«Si había una persona más adecuada, con más conocimientos sobre todos los sistemas, era Gian Luca. Desde la primera semana que nos conocimos fue un amor fraternal, por lo que me decepcionó que, hace algún tiempo, circulara información errónea», afirmó.

Proyectos y exposición internacional

La fundación desarrollará en los próximos meses cuatro programas principales destinados a becar y financiar la formación de jóvenes sin recursos económicos en campos como la danza, el cine y el canto coral.

Asimismo, la responsable artística de la entidad, Margherita Vasselli, anunció que la exposición oficial «Raffaella: coraje, estilo de vida y libertad», patrocinada por el Ministerio de Cultura italiano, se estrenará en Roma a finales de noviembre antes de iniciar una gira internacional.

«Sin duda la exposición irá a Madrid, que es definitivamente su segunda casa; también podríamos llegar a Buenos Aires», confirmó Vasselli.

Blindaje del legado de «La Carrà»

Durante el evento, el hijo adoptivo de la diva defendió el blindaje de la organización frente a relatos ajenos sobre la figura de su madre y justificó por qué la entidad solo está integrada por su círculo histórico de confianza.

«Muchas veces mucha gente intenta hablar de Raffaella y no lo sabe porque nunca la ha experimentado. Vivir a Raffaella es una cosa, y aquí hay mucha gente que lo ha vivido. Contarla es otra», sentenció el heredero universal, quien recordó que la propia Carrà le enseñó que «cuando no tienes nada que decir, ni siquiera das entrevistas».

La junta directiva de la fundación, que está compuesta exclusivamente por las personas de máxima confianza de la artista, incluye a su médico personal, Renato Tulino, su secretaria, su asesor fiscal, Gianfranco Salustri, y su jefa de prensa, Laura Fattore. EFE

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