El atacante de Rushdie intercala soflama política con despreocupación y sarcasmo en juicio

4 minutos

Guillermo Azábal

Chautauqua (EE.UU.), 13 feb (EFE).- El individuo que intentó asesinar al escritor Salman Rushdie en agosto de 2022, Hadi Matar, no ha declarado aún en el juicio que afronta en el estado de Nueva York por este suceso, pero ya ha dejado una serie de soflamas políticas y gestos que permiten conocer mejor su perfil.

Matar tiene 27 años, se crió en Fairview (Nueva Jersey) y cuenta con nacionalidad estadounidense y también libanesa gracias a sus padres. De hecho, según relató su madre al medio New York Post, la personalidad del joven cambió tras el divorcio de sus progenitores y con un viaje al Líbano del que volvió muy «cambiado», apuntando a un supuesto proceso de radicalización iniciado entonces.

Tras la selección del jurado, el proceso por la jurisdicción estatal contra Matar en el condado de Chautauqua -que podría acarrearle una pena de hasta veinticinco años de cárcel y siete de libertad vigilada- ha comenzado cada una de sus sesiones con un mensaje político suyo ante la prensa.

«Palestina, libre», «From the river to the sea, Palestine will be free» (versión ampliada de esta expresión en inglés que también ha utilizado) o «Israel es un Estado asesino» han sido concretamente las consignas que ha dejado Matar, repartidas una en cada jornada.

El acusado se enfrenta a los delitos de asesinato en segundo grado y agresión en segundo grado por el intento de homicidio contra Rushdie, que recibió doce puñaladas y perdió la visión en un ojo y la motricidad de una mano mientras participaba en un encuentro literario.

Pero, además, Matar deberá afrontar otra vista en un tribunal federal por delitos de terrorismo, al haber brindado supuestamente ayuda material a la milicia chií libanesa Hizbulá.

Esa es solo una parte del perfil de Matar, del que podría pensarse que el intento de asesinato tuvo alguna motivación ideológica.

Y es que sobre Rushdie pesaba una fetua (edicto religioso) emitido por el régimen teocrático iraní en 1989, que consideraba blasfema su obra ‘Los versos satánicos’ (1988).

Aburrido y hasta adormilado durante los interrogatorios

Sin embargo, la otra parte de sí mismo que ha exteriorizado Matar en las tres sesiones de aproximadamente 5 horas cada una que acumula el juicio es la de alguien despreocupado con el proceso, que se ha reído en repetidas ocasiones en conversaciones con su equipo de abogados durante el mismo y que se ha mantenido escribiendo con un bolígrafo azul en un papel mientras los testigos lo acusaban directamente.

En la sesión de este jueves adoptó nuevamente una posición muy encorvada frente a un folio y durante unos segundos dio algunas pequeñas cabezadas con ojos somnolientos, constató EFE.

Además, protagonizó un gesto de sorna y burla con el policía que lo inmovilizó tras acuchillar a Rushdie cuando éste fue capaz de identificar a Matar y se refirió al «culpable» como «aquel hombre vestido de azul que se sienta en la mesa de mi derecha». A lo que el joven de 27 años miró hacia detrás de su silla dando a entender que no se refería a él.

Rushdie, en sus recientes memorias tituladas ‘Knife’ (‘Cuchillo’) donde aborda el incidente, duda del móvil político de Matar en el intento de homicidio.

«Según su confesión, apenas leyó dos páginas de mis escritos y vio un par de videos de YouTube donde salía yo, con eso tuvo suficiente. De lo cual podemos deducir que, fuera cual fuera el motivo de la agresión, no tuvo que ver con ‘Los versos satánicos'», escribió Rushdie.

Este jueves se difundieron las imágenes de la cámara corporal (‘body cam’) del agente de policía que lo interceptó en el evento de Chautauqua, tras lo que Matar no alude en ningún momento estar motivado por alguna causa política o ideología en concreto.

Matar nació casi veinte años deapués de emitirse la fetua, el ayatolá Ruhollah Jomeini falleció el mismo año en que la dictó (1989) y la recompensa de 3 millones de dólares por asesinar a Rushdie ni siquiera tenía vigencia ya.

Y pese a todo ello, en la única entrevista que Matar dio en su vida, al diario New York Post pocas semanas después del atentado, proclamó: «Yo respeto al Ayatolah (Jomeini). Creo que es una gran persona. Y es todo lo que pienso decir al respecto». EFE

