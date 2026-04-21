El atacante en Teotihuacán quería «copiar» ataques violentos de otros países

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Ciudad de México, 21 abr (EFE).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México explicó este martes que el atacante que abrió fuego contra visitantes en la zona arqueológica de Teotihuacán y que mató a una turista canadiense, tenía un perfil psicopático que le llevaba a «copiar» actos violentos ocurridos en otros países.

«La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, subrayó el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, en la conferencia de prensa presidencial.

El ataque dejó 13 personas heridas, siete de ellas por disparos de arma de fuego, y una mujer canadiense fallecida, así como el propio autor, un joven mexicano de 27 años. EFE

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