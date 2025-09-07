The Swiss voice in the world since 1935

El ataque aéreo ruso causó cuatro muertos en Ucrania y 44 heridos, dice Zelenski

Berlín, 7 sep (EFE).- El ataque aéreo ruso de la pasada madrugada, el mayor desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, causó en total cuatro muertos y 44 heridos en todo el país, según indicó este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario informó de la cifra total de víctimas en un mensaje en sus redes sociales tras conversar por teléfono con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Según las autoridades de emergencia y locales de Kiev, el objetivo más afectado por el bombardeo ruso, solo en la capital ucraniana fallecieron dos personas, entre ellas una mujer y un bebé, y otras 20 resultaron heridas.

Además de Kiev, donde misiles o drones alcanzaron por primera vez la sede del Gobierno ucraniano, Rusia bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sureste), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este), Dnipropetrovsk (este) y Sumi (noreste).

El jefe de Estado ucraniano indicó que coordinó con Macron los esfuerzos diplomáticos, los próximos pasos y los contactos con los socios para garantizar una respuesta adecuada.

Asimismo, señaló que Ucrania prepara junto a Francia nuevas medidas para reforzar su defensa. EFE

