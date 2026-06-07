El ataque israelí contra los suburbios de Beirut alcanzó dos edificios y causó heridos

2 minutos

El Cairo, 7 jun (EFE).- Los ataques lanzados por Israel este domingo contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, causaron un número indeterminado de heridos y dos edificios residenciales que fueron alcanzados por las bombas, pese a que el Ejército israelí afirmó que el objetivo era un cuartel general del grupo chií Hizbulá.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que «el ataque contra los suburbios sur de Beirut tuvo como objetivo dos apartamentos en dos edificios en el área de Hawta al Ghadir, en dirección a Mreijeh, cerca de la estación Hashem», y añadió que «hay informes de heridos».

Hasta el momento, las autoridades libanesas no se han pronunciado oficialmente sobre la envergadura del ataque, aunque medios locales difundieron imágenes del bombardeo y de los daños provocados a los edificios, ubicados en áreas residenciales y en los que se puede ver una gran cantidad de transeúntes momentos después de la acción.

Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia de Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció en un comunicado que sus fuerzas bombardearon el Dahye este domingo y apuntó que el objetivo fue «el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí».

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo alrededor de 3.600 personas han perdido la vida en el Líbano y, pese a que las hostilidades se han mantenido en el sur del país mediterráneo desde el inicio de la tregua de abril, Israel limitó sus acciones contra la capital en un gesto hacia Estados Unidos y para no comprometer las negociaciones de Washington con Irán. EFE

cgs/kba

(foto)(vídeo)