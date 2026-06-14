El ataque israelí contra los suburbios sur de Beirut provoca tres muertos y 16 heridos

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(actualiza con recuento final, que aumenta a 16 el número de heridos)

El Cairo, 14 jun (EFE).- Tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas este domingo en un ataque israelí contra una zona de los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz cuya firma se anunció como inminente.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un comunicado que «el ataque enemigo israelí contra Al Ghobeiry, en los suburbios sur de Beirut, dejó tres mártires, entre ellos dos mujeres, y 16 heridos, entre ellos cuatro mujeres».

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) indicó que el bombardeo provocó «importantes daños en edificios y comercios cercanos» al apartamento atacado.

El Ejército israelí informó este domingo de que había atacado objetivos del grupo chií Hizbulá en el Dahye, según un comunicado difundido por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Tras el bombardeo, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el ataque israelí «no debería haber ocurrido, sobre todo» en el día en que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.

El bombardeo contra el Dahye, un suburbio en las afueras de la capital libanesa considerado bastión de Hizbulá, se produce después de que el Ejército israelí informara en esta jornada de que tres proyectiles lanzados desde el Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera y ordenara la evacuación de más de diez poblaciones en el sur del Líbano.

Tras emitir estas órdenes de evacuación esta mañana, Israel atacó la casa del exalcalde de Doueir, en el sur del Líbano, Abdulaziz Qanso, que provocó la muerte de tres personas y destruyó la vivienda, de acuerdo con la ANN.

Este fuego cruzado tiene lugar en paralelo a la llegada de una delegación de Catar a la capital iraní, Teherán, para impulsar el acuerdo de paz entre Irán y EE.UU., cuya firma parece inminente, según informaron medios iraníes.

Catar es junto con Pakistán uno de los mediadores entre Irán y Estados Unidos para lograr una acuerdo de paz, que todo indica que se firmará pronto aunque se desconoce la fecha concreta y si incluirá el cese de los ataques de Israel contra el Líbano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que hoy domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz. EFE

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