El ataque israelí en suburbios de Beirut causa 5 muertos y 28 heridos, según balance final

El Cairo, 23 nov (EFE).- El ataque israelí de este domingo contra los suburbios meridionales de Beirut y que tuvieron como objetivo un alto responsable del grupo chií libanés Hizbulá causaron un total de cinco muertos y 28 heridos en el balance final ofrecido por el Ministerio de Salud Pública libanés.

El centro de operaciones de emergencia adscrito al departamento de Salud aseguró en un escueto comunicado que la acción israelí «se saldó con cinco muertos y veintiocho heridos», sin identificar a las víctimas.

De acuerdo con la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Ejército israelí atacó al jefe del Estado Mayor de Hizbulá, quien supuestamente lideraba «el fortalecimiento y el suministro de armas» a la organización, sin confirmar si lo han asesinado. EFE

