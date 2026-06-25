El Atlético de Madrid se une al dolor del pueblo de Venezuela

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Madrid, 25 jun (EFE).- El Atlético de Madrid expresó este jueves mediante un comunicado su pesar y apoyo al pueblo velezolano tras los dos terremotos que han azotado en las últimas horas varias zonas del país.

«Desde la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del doble terremoto acontecido en Venezuela. Transmitimos nuestra más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y toda la fuerza y apoyo tanto a los heridos como al pueblo venezolano», indica el club rojiblanco.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela.

El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42 % de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33 % de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y un 17 % de que sean más de 100.000.

El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE

jap/cmm