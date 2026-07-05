El Atlético ficha a la portera internacional costarricense Génesis Pérez

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Madrid, 5 jul (EFE).- El Atlético de Madrid ha fichado a la portera internacional costarricense Génesis Pérez, procedente del equipo de la Universidad Central de Florida y que ha firmado por las próximas tres temporadas con el conjunto rojiblanco, hasta el 30 de junio de 2029, según informó su nuevo club en un comunicado.

La guardameta de 21 años, que debutó con 16 con la selección absoluta de Costa Rica, fichó en 2023 por el equipo estadounidense, en el que ha jugado hasta ahora.

También disputó con su selección los Mundiales sub-20 de Colombia y Costa Rica y el Mundial absoluto de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

Génesis Pérez competirá por la titularidad en la portería del conjunto rojiblanco con Lola Gallardo, que ha renovado su contrato con el Atlético.

Es el tercer fichaje para la nueva temporada del Atlético de Madrid, junto a la centrocampista Maite Zubieta y la lateral Lucía Rodríguez, procedentes del Athletic Club y la Real Sociedad, respectivamente. EFE

id/cmm