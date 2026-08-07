El atletismo carga en hombros a Rep. Dominicana que recupera quinto puesto del medallero

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Santo Domingo, 6 ago (EFE).- República Dominicana, impulsada por las dos medallas de oro de la velocista Liranyi Alonso, dio un golpe de autoridad como anfitriona este jueves tras acumular 30 medallas de oro y recuperar el quinto lugar que debate con Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

El atletismo dio a los dominicanos cuatro metales dorados en la jornada.

El triunfo de Alonso en los 200 metros, uno más para la dominicana por formar parte del equipo femenino de 4×100, el lanzamiento de impulso de peso que ganó Rosa Ramírez y el triunfo del equipo masculino de 4×100, que estableció un nuevo récord de 37.98, sumaron los cuatro primeros lugares.

El país anfitrión sumó otras dos medallas en la modalidad de kata femenino, con María Dimitrova a la cabeza, y en el kumite de los -55 que ganó Thalía Terrero.

De esta manera, República Dominicana suma por tercera vez 30 o más medallas en los Juegos.

En San Salvador 2002, los quisqueyanos atraparon 35 medallas de oro, su mayor total, y en Mayagüez 2010 firmaron 31 primeros lugares.

Los dominicanos se estrenaron en el atletismo con una sorpresiva medalla de Álvaro Abreu, en la media maratón que abrió las competiciones el domingo pasado. El primer triunfo del país en esa modalidad.

Nicaragua remonta ante Cuba en béisbol

Este jueves, la selección de Nicaragua vino de atrás y fabricó sus seis carreras en la segunda entrada para imponerse 6-5 sobre Cuba, manteniéndose con vida en la lucha por las medallas del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La victoria fue para Bryan Torres (1-0), quien trabajó dos entradas y dos tercios de dos carreras, permitió cuatro imparables y ponchó a uno. Raymond Figueredo (0-1), cargó con la derrota tras permitir la carrera decisiva. El derecho Sergio Umaña se apuntó el salvamento al retirar el último episodio.

Cuba abrió el marcador desde el primer episodio cuando Yoel Yanqui conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo para colocar el juego 1-0.

Mientras que en levantamiento de pesas, el mexicano Jorge Cárdenas superó al venezolano Neiner Arango para coronarse en la modalidad de arranque de los 71 kilogramos.

En el duelo por el oro, Cárdenas y Arango igualaron la marca vigente de esta categoría en el certamen multideportivo regional, al levantar 150 kilogramos.

Aunque ambos, en su segundo intento, completaron el levantamiento, el hecho de que Cárdenas lo realizó primero lo colocó por delante de Arango, quien en una apuesta por superarlo falló al intentar levantar 152 kilogramos y se conformó con la plata.

En tiro con pistola, el venezolano Douglas Gómez Salazar se coronó en la categoría de 25 metros, tras imponerse en la definición de tres desempates al cubano Alejandro Delgado.

Cuba, campeón en balonmano femenino

La selección femenina de Cuba se proclamó campeona del torneo de balonmano tras imponerse con marcador de 35-15 a República Dominicana.

Desde el inicio del encuentro, las cubanas impusieron su intensidad en ambos extremos de la cancha. Con una defensa sólida y un ataque efectivo, fueron ampliando la diferencia en el marcador hasta sellar una victoria contundente que les aseguró la medalla de oro.

República Dominicana contó con el respaldo de su afición durante todo el compromiso y nunca dejó de luchar, pero se encontró con un conjunto cubano que dominó con un amplio margen.

Por otra parte, El Salvador cerró con broche de bronce su participación en el fútbol femenino al derrotar 2-0 a Venezuela.

La ‘Selecta’ impuso su orden táctico, neutralizó el ataque venezolano y golpeó en los momentos decisivos. Yoselyn López abrió el marcador al minuto 28 con un potente derechazo desde la frontal del área, imposible para la guardameta.

En el complemento, la capitana Victoria Sánchez sentenció el encuentro con un certero cabezazo tras un tiro libre.

En el voleibol femenino, República Dominicana derrotó a Puerto Rico y Colombia a Cuba para avanzar a disputar mañana la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

‘Las Reinas del Caribe’ dominicanas buscan su octavo título consecutivo en la cita deportiva regional más antigua del mundo.

En cuanto a las medallas, México elevó su producción a 151 oros, mientras que suma 101 platas y 98 bronces. En el segundo lugar se mantiene Colombia con 77 preseas doradas, 86 de plata y 73 bronces.

En tercer lugar está Cuba con 42 oros, 40 platas y 51 bronces, mientras que el cuarto puesto es para Venezuela con 35 medallas doradas, 53 plateadas y 88 de bronce.

Los locales de República Dominicana son quintos con 30 de oro, 29 de plata y 59 bronce. EFE

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