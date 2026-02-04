El Aucas ficha al portero argentino Iván Chaves

Guayaquil (Ecuador), 4 feb (EFE).- El Aucas fichó para la presente temporada al portero argentino Iván Chaves, según anunció este miércoles el popular club de la primera división de Ecuador en su cuenta de la red social X.

«Iván Chaves desde hoy se viste con nuestros colores. Con confianza, carácter y determinación para la temporada 2026. Bienvenido al ídolo del pueblo, Iván», señaló el equipo en su publicación, en la que adjuntaron una foto del nuevo portero.

Chaves, de 26 años, proviene del argentino Patronato, donde se formó y debutó en el 2021. Llega en calidad de préstamo con opción a compra de sus derechos deportivos.

El argentino disputará la titularidad en el arco del ‘Papá Aucas’, como también se conoce al popular equipo quiteño, con el experimentado portero local Hamilton Piedra, de 32 años.

La vinculación de Chaves se dio por pedido del entrenador argentino Norberto Araujo, que buscará devolverle el protagonismo al Aucas, que ganó su primer título de la liga profesional en la temporada 2022.

La Liga Pro 2026 comenzará el próximo 20 de febrero y el Aucas arrancará de local en su estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en un partido contra el Mushuc Runa; y también participará en la Copa Ecuador, el otro torneo profesional del país andino. EFE

