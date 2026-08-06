El auge de la IA impulsa a la industria del enfriamiento en el norte de México

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Ciudad de México, 5 ago (EFE).- El auge de la inteligencia artificial (IA) y la expansión de los centros de datos están disparando la demanda de sistemas de enfriamiento en Nuevo León, norte de México, donde empresas del sector tienen comprometida prácticamente toda su capacidad para los próximos dos años y aceleran inversiones para ampliar su producción.

«Todas las empresas que están en el estado de este sector específicamente de enfriamiento, todas están creciendo y tienen toda su capacidad comprometida», afirmó Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía de Nuevo León, durante la presentación del Encuentro de Negocios del Sector Electrodomésticos (Enclelac) 2026.

El evento se realizará el próximo 19 de agosto en el centro Cintermex, en Monterrey.

Loo explicó que el crecimiento de los centros de datos requiere sistemas de enfriamiento, ‘chillers’ y otros equipos que comparten componentes y cadenas productivas con la industria tradicional de electrodomésticos.

Según las estimaciones presentadas, el mercado de enfriamiento en Norteamérica podría pasar de unos 50.000 millones de dólares a 75.000 millones en los próximos tres años, con un crecimiento aproximado del 6 % anual.

El funcionario aseguró que algunos fabricantes tienen comprometida su producción durante los próximos dos años y amplían capacidad ante la demanda, mientras que el desarrollo de equipos con mayor eficiencia energética abre nuevas oportunidades en el país vinculadas al consumo eléctrico de los centros de datos.

Este escenario fortalece a una industria que suma 345 empresas y alrededor de 35.000 empleos en Nuevo León, según cifras del sector en la entidad.

Baldwin Britton, presidente del Clúster de Electrodomésticos de Nuevo León (Clelac), afirmó que el estado al norte de México concentra el 40 % de las exportaciones mexicanas del sector, por un valor de 4.200 millones de dólares.

Si se considera la producción destinada tanto al mercado nacional como a la exportación, el valor del sector supera los 15.000 millones de dólares en el país, de los cuales 6.000 millones se producen en Nuevo León, mientras que algunas compañías alcanzan hasta un 85 % de integración de proveeduría.

Britton reconoció que los aranceles estadounidenses al acero y aluminio han afectado a los fabricantes.

Esta estrategia también permite elevar el contenido regional y cumplir las reglas de origen del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Britton consideró además que un eventual aumento del contenido regional exigido por Estados Unidos podría beneficiar a la proveeduría mexicana al incentivar nuevas inversiones y compras locales.

Estas oportunidades serán uno de los ejes del Enclelac 2026, según sus organizadores, al tratarse de un encuentro que reunirá a empresas, proveedores, autoridades, especialistas y universidades, y que ofrecerá una bolsa de oportunidades de negocio superior a los 3.000 millones de dólares. EFE

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