El autor del atentado contra el Orgullo LGTBI en Berlín había jurado lealtad al EI

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Berlín, 28 jul (EFE).- El presunto autor del atentado islamista contra el Día del Orgullo LGTBI en Berlín había jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico (EI), según un vídeo al que han tenido acceso las autoridades, de acuerdo con informaciones preliminares que hizo públicas este martes el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.

En una comparecencia, confirmó que la policía está analizando el contenido de un teléfono móvil que se encontró en el vehículo empleado en el atropello múltiple, que causó la muerte de una mujer de 65 años y provocó 29 heridos el pasado sábado.

Aunque matizó que el análisis no ha concluido, Dobrindt explicó que ha aparecido «un posible vídeo de reivindicación», grabado según una valoración preliminar por el sospechoso, Abdul Ballout, aunque en las imágenes aparece con el rostro embozado.

El ministro pidió tiempo para terminar de examinar el teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos incautados en la vivienda del presunto atacante en Berlín, pero reveló que también en estos se han descubierto ya referencias o posibles vinculaciones con el EI.

Este martes varios medios, entre ellos Bild, habían avanzado que según sus fuentes la policía había encontrado un vídeo grabado el mismo día del atentado en el que Ballout profesaba su lealtad al grupo yihadista, al que había tratado de unirse sin éxito en el pasado.

Según conjeturó este medio, posiblemente el sospechoso no llegó a enviar el vídeo porque durante el ataque pudo haber perdido el móvil, después de que la furgoneta que conducía chocase contra un árbol y tuviese que huir del lugar a pie.

En su comparecencia, Dobrindt lamentó también la circunstancia de que Ballout, al que la policía consideraba un riesgo para la seguridad pública y que había sido ya condenado por planificar un atentado, estuviese en libertad mientras se dirimía el recurso de la fiscalía.

En este sentido, abogó por endurecer la legislación para que individuos peligrosos no queden en libertad condicional en situaciones de este tipo y para que no se les aplique el derecho penal juvenil, como ocurrió con el sospechoso del atentado, a la sazón de 21 años.

«La tobillera electrónica como método para limitar la libertad de los individuos peligrosos para la seguridad pública debería ser un método obligatorio», enfatizó y propuso también homogeneizar las posibilidades de las autoridades regionales para imponer custodia preventiva en situaciones así.

Con antecedentes por lesiones y por robo, Ballout había quedado en libertad en mayo tras seis meses de prisión provisional, mientras se decidía un recurso sobre su sentencia de 22 meses de cárcel suspendida con medidas cautelares. Se encontraba bajo vigilancia policial, pero aún así las autoridades no pudieron anticipar o impedir el atentado del sábado.

El sospechoso fue abatido el domingo por agentes de las fuerzas especiales en una parcela ajardinada en la que se había escondido en el municipio de Spandau, en las afueras de Berlín. EFE

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