El autor del atropello múltiple en Berlín es simpatizante de EI, según medios locales

Compartir

3 minutos

Berlín, 26 jul (EFE).- El autor del atropello múltiple en el Día del Orgullo LGBTI en Berlín este sábado, que dejó un muerto y 16 personas heridas, tres de ellas en estado crítico, es simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI), informaron este domingo varios medios locales, entre ellos ‘Der Spiegel’ y ‘Bild’.

El sospechoso, que sigue en busca y captura, ha sido identificado por las autoridades alemanas como Abdul B., «adscrito al espectro islamista», pero según esos medios, que citan fuentes policiales anónimas, habría manifestado simpatía en particular por EI, aunque se desconoce si estaba en contacto con el grupo.

‘Bild’ también informa, con base en las mismas fuentes, que es un ciudadano alemán con raíces familiares libanesas que contaba con antecedentes policiales por delitos de lesiones y de extorsión, y que en mayo salió de un centro de detención juvenil.

El diario ‘Die Welt’, por su parte, reveló que durante la noche la policía de Berlín realizó registros en un inmueble del distrito de Schöneberg, en concreto la vivienda que el sospechoso comparte con sus padres, pero no lo encontraron en el lugar.

Por el momento, las autoridades no han descartado la hipótesis de que el sospechoso contara con cómplices en el ataque, cuyas algunas de las víctimas, además de ser arrolladas, también sufrieron heridas punzantes por arma blanca.

El canciller alemán, Friedrich Merz, que ya anoche se solidarizó con las víctimas, condenó este domingo en la red social X un acto que calificó de «abyecto» y se comprometió a seguir defendiendo el carácter «abierto y amante de la libertad» de la sociedad alemana.

«El crimen está siendo esclarecido y será perseguido con toda severidad», aseguró el jefe de Gobierno, que según los medios está viajando de regreso a la capital a raíz del ataque.

«Estamos conmocionados y horrorizados por el presunto atentado contra el Christopher Street Day (Día del Orgullo LGBTI), en el que cientos de miles de personas de todo el mundo querían festejar de forma pacífica y alegre y reivindicar la tolerancia y la diversidad», declaró por su parte hoy el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

«Este acto es un ataque contra nuestra sociedad abierta, contra nuestra forma de vivir y de convivir», afirmó en un discurso en Hamm (oeste), con ocasión de su participación en una festividad de la comunidad hindú de Alemania.

Steinmeier transmitió además sus condolencias a los allegados de la mujer asesinada y manifestó su esperanza de que los heridos se recuperen por completo de sus lesiones. EFE

cph-smm/mra

(foto)