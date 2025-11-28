El autor del tiroteo contra guardias nacionales en EEUU será inculpado por asesinato

El afgano acusado de disparar contra dos guardias nacionales en Washington será inculpado por asesinato tras la muerte de uno de ellos, indicó una funcionaria estadounidense este viernes, un día después de que el presidente Donald Trump prometiera suspender la inmigración desde los «países del tercer mundo».

El autor de los disparos, identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue miembro de las «unidades cero» de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA, según medios estadounidenses.

«Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los cargos iniciales de asalto a asesinato en primer grado», dijo la fiscal federal de Washington DC, Jeanine Pirro, al programa Fox & Friends de Fox News.

«Es un asesinato premeditado. Hubo una emboscada con un arma contra personas que no sabían lo que se les venía encima», añadió.

La fiscal general, Pam Bondi, había prometido el jueves «solicitar la pena de muerte» para Lakanwal, al que describió como un «monstruo».

En la víspera del Día de Acción de Gracias, Lakanwal disparó con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca, de acuerdo con la fiscal Pirro.

Su ataque dejó dos heridos: Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.

Beckstrom, una integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, murió el jueves como consecuencia de sus heridas.

Wolfe seguía «luchando por su vida», según el presidente Trump.

«Aún tenemos esperanza», dijo Pirro sobre él. «Sigue en estado crítico. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su familia».

Ambos habían sido desplegados en la capital estadounidense como parte de la ofensiva del gobierno federal contra el crimen.

– «Reevaluación rigurosa» –

El tiroteo ha reavivado tres asuntos políticamente explosivos: el uso controvertido que hace Trump de los militares dentro del país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

A última hora del jueves, Trump se comprometió en Truth Social a «pausar permanentemente» la migración desde «todos los países del tercer mundo» y amenazó con revertir «millones» de admisiones concedidas bajo su predecesor, el demócrata Joe Biden, en una nueva escalada de su postura antimigratoria.

Cuando se le preguntó qué nacionalidades específicas se verían afectadas, el Departamento de Seguridad Nacional remitió a la AFP a una lista de 19 países —incluidos Afganistán, Cuba, Haití, Irán y Birmania— que enfrentan restricciones de viaje a Estados Unidos bajo una orden previa de Trump en junio.

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), anunció el jueves una «reevaluación rigurosa y a gran escala de todas las Green Cards» (tarjetas de residencia) concedidas a «todos los extranjeros de todos los países que son motivo de preocupación».

El USCIS mencionó la misma lista de 19 Estados tras ser consultado por la AFP.

Más de 1,6 millones de titulares de Green Card, aproximadamente el 12 % de la población total de residentes permanentes en Estados Unidos, nacieron en los países mencionados, según datos oficiales.

Afganistán, que cuenta con más de 116,000 titulares de Green Card, también se ve afectado por una suspensión total del procesamiento de solicitudes de inmigración, ordenada por la administración Trump después del tiroteo.

Según los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión adecuada debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Biden tras la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán.

AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar a afganos en Estados Unidos tras la retirada militar, afirmó sin embargo que los ciudadanos del país asiático habían pasado por algunas de las verificaciones de seguridad más completas entre todos los migrantes.

