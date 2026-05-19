El avance de la economía circular en la UE es «muy insuficiente», resalta un informe

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Redacción Medioambiente, 19 may (EFE).- El avance de la economía circular en la UE es «muy insuficiente», con un aumento de solo 1,5 puntos porcentuales en 2010-2024 de la tasa de uso circular de materiales, señala la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) en un informe publicado este martes.

«En la UE prevalecen los modelos económicos lineales, que implican una demanda de materiales muy elevada, un predominio de productos de corta duración y una generación creciente de residuos», afirma el organismo.

La tasa de circularidad dista mucho de la establecida en el Pacto por una Industria Limpia para duplicar el uso circular de materiales hasta el 24 % para 2030.

«Esto pone de manifiesto el desajuste estructural entre la ambición política y las crecientes necesidades financieras, por un lado, y la movilización financiera, por otro», indica la AEMA.

Según el informe, titulado ‘Los beneficios medioambientales y climáticos de la economía circular’, este modelo de producción encaminado a prolongar la vida útil de los recursos «podría reducir el impacto de la UE sobre el cambio climático en un 22 %, lo que equivale a casi mil millones de toneladas de CO₂ equivalente».

También podría mitigar el impacto sobre la pérdida de biodiversidad en un 19 % y reducir la contaminación atmosférica (partículas finas) en un 25 %.

Las mejoras deberían incluir sectores como la vivienda, la minería, la alimentación y la movilidad.

El análisis de esta agencia de la UE considera que el diseño de productos y las etapas finales del ciclo de vida son las áreas que requieren mayor atención, con las mayores brechas sectoriales en la construcción, los textiles, las baterías y los vehículos.

82.000 millones más al año

El informe muestra, según las estimaciones más recientes, que se requiere un aumento de la inversión anual de aproximadamente el 68 % para cumplir los objetivos de la UE en materia de economía circular; esto equivale a 82.000 millones de euros adicionales al año.

Pero para colmar la brecha de financiación de la economía circular «se necesita algo más que un incremento de la inversión», afirma. «Se requiere un cambio sistémico en las condiciones económicas y financieras que actualmente favorecen los modelos lineales».

«El coste de la inacción, estimado en 84.500 millones de euros en beneficios anuales perdidos, supera con creces la inversión necesaria. Con los facilitadores adecuados, la economía circular representa una de las oportunidades económicas más atractivas y tangibles», señala el documento.

Según la AEMA, la aplicación de los principios de la economía circular podría impulsar el producto interior bruto (PIB) de la UE en un 0,5 % para 2030.

El mercado europeo de la refabricación, apunta, podría crecer de 31.000 a 100.000 millones de euros para ese año y la transición generaría unos 700.000 nuevos empleos verdes, especialmente en los sectores de la reparación, la refabricación y el reciclaje, añade.

El informe reconoce que la financiación privada domina actualmente la inversión, pero que la financiación pública «desempeña un papel catalizador a la hora de reducir el riesgo de los proyectos y facilitar la financiación combinada y a largo plazo».

Apunta asimismo a la necesidad de medidas políticas para mejorar el acceso a la financiación y la comercialización de los proyectos circulares. EFE

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