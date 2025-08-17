El Avanza Jaén se refuerza con Hugo Martínez, referente de la selección paraguaya

Jaén, 17 ago (EFE).- El Club Deportivo Avanza Jaén, que debuta esta temporada en la Segunda División española de fútbol sala, ha anunciado la incorporación del ala Hugo Martínez, uno de los grandes nombres de este deporte en Paraguay.

El club andaluz ha destacado este domingo en un comunicado que Hugo Martínez suma 130 internacionalidades con el combinado nacional que entrena Carlos Chilavert.

Hugo Martínez, de 32 años y nacido en Asunción, es un ala versátil, reconocido por su técnica, velocidad y olfato goleador, y su llegada se enmarca dentro del proyecto deportivo liderado por Quique García, quien contará con el paraguayo a partir de la próxima semana.

Será la primera vez que el Avanza compita en Segunda División, y la presencia de un jugador con este recorrido representa un salto cualitativo en su plantilla.

Desde su debut con la selección paraguaya en 2013, Hugo Martínez ha disputado 130 partidos con la albirroja, convirtiéndose en una de sus figuras indiscutibles.

Ha estado presente en tres Copas del Mundo -Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024-, la última con un papel destacado para la escuadra guaraní, que llegó hasta los cuartos de final tras eliminar a potencias del continente americano.

En su carrera continental, Martínez también dejó huella en la Copa América 2022, disputada en su país, donde se proclamó máximo goleador del campeonato. Paraguay fue finalista de aquel torneo y el ala se consolidó como pieza fundamental del combinado dirigido por Carlos Chilavert.

En clubes, en Paraguay vistió las camisetas de históricos como Coronel Escurra, Sport Colonial, Federación Ypejhúense y Santa Rita. Su etapa más laureada la vivió con Cerro Porteño, donde levantó siete títulos de Liga y se convirtió en ídolo para la afición azulgrana.

En el fútbol sala europeo, Martínez militó en Luxemburgo con el FC Differdange, con el que participó en la ‘UEFA Futsal Champions League’, mientras que en Francia defendió los colores del Béthune.

Ahora, el ala paraguayo inicia un nuevo capítulo en su carrera profesional, incorporándose a un Avanza Jaén que apuesta por el crecimiento y la estabilidad en una de las ligas más competitivas del mundo.

Con su experiencia internacional, capacidad de liderazgo y olfato goleador, Hugo Martínez se perfila como uno de los fichajes más destacados de la temporada en la Segunda División española. EFE

