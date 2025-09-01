The Swiss voice in the world since 1935

El avión de la jefa de la UE sufre una interferencia de GPS, sospechosa de ser de origen ruso

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia del GPS cuando se disponía a aterrizar en Bulgaria el domingo, anunció su equipo, añadiendo que se sospecha que Rusia estuvo detrás del incidente.

La Comisión Europea afirmó el lunes que las autoridades búlgaras sospechaban que el incidente «se debía a una interferencia flagrante» de Moscú, pero no estaba claro si el vuelo chárter había sido objeto de un ataque deliberado.

«Podemos confirmar que se produjo una interferencia del GPS», declaró la portavoz de la Comisión Arianna Podesta durante una rueda de prensa en Bruselas.

El avión aterrizó sin percances en el aeropuerto internacional de Plovdiv, en el sur del país, y sin tener que cambiar de ruta.

Von der Leyen, de 66 años, viajó a Bulgaria como parte de una gira por siete países de la Unión Europea fronterizos o situados cerca de Bielorrusia y Rusia, para transmitirles la «plena solidaridad» del bloque.

La región ha experimentado «muchas de estas actividades de interferencia y suplantación», afirmó la Comisión, añadiendo que ha sancionado a varias empresas que se cree que están involucradas.

El gobierno búlgaro confirmó el incidente.

Durante el vuelo, «la señal satélite que transmitía información al sistema de navegación GPS del avión fue neutralizada», indicó el gobierno en un comunicado.

«Para garantizar la seguridad del vuelo, los servicios de control aéreo ofrecieron inmediatamente un método de aterrizaje alternativo utilizando herramientas de navegación terrestre», añadió.

El diario Financial Times, que fue el primero en informar del incidente, afirmó que fue necesario el uso de mapas en papel para el aterrizaje.

