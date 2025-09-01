El avión de Von der Leyen en Bulgaria sufre interferencias en su GPS, supuestamente rusas
1 minuto
Bruselas, 1 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.
“Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes”, indicó a EFE la portavoz comunitaria Arianna Podestà. EFE
