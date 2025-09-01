El avión de Von der Leyen en Bulgaria sufre interferencias en su GPS, supuestamente rusas

Bruselas/Londres, 1 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.

“Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes”, indicó a EFE la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

Podestà explicó que las autoridades búlgaras informaron a la Comisión de que sospechaban que «esta flagrante interferencia fue llevada a cabo por Rusia».

«Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia», dijo, y agregó que «esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania».

Además, la portavoz indicó que este incidente «subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta a los Estados miembros de primera línea, donde ha podido ver de primera mano las amenazas diarias de Rusia y sus aliados».

Von der Leyen realiza una gira en los últimos días por los Estados miembros de la UE limítrofes con Rusia, y antes de trasladarse a Bulgaria el domingo había visitado Polonia.

Podestà dejó claro que «la UE seguirá invirtiendo en defensa y en la preparación de Europa».

Preguntada por si se había tratado de un ataque concreto contra Von der Leyen durante la rueda de prensa diaria de la Comisión, la portavoz afirmó que «lo mejor es plantear la pregunta a los rusos, si es que realmente han sido ellos quienes lo han llevado a cabo, como sospechan las autoridades búlgaras, y a las autoridades búlgaras que están investigando el asunto».

«Lo que podemos decir es que las autoridades búlgaras sospechan que esta flagrante injerencia ha sido llevada a cabo por Rusia, y esta es la información que hemos recibido de ellos», insistió, y subrayó que no sabe si otras aeronaves resultaron afectadas y que corresponde a Bulgaria investigar lo sucedido ya que ocurrió en su territorio.

Confirmó además de que se trataba de un vuelo charter y que no tuvo que cambiar su ruta a causa de la interferencia.

Por su parte el diario ‘Financial Times’, que adelantó la información, señaló que la injerencia obligó a la aeronave a aterrizar utilizando mapas de papel.

El domingo por la tarde, el avión que transportaba a Von der Leyen a Plovdiv perdió las ayudas electrónicas de navegación durante la aproximación al aeropuerto de la ciudad, y se consideró este incidente como una operación de interferencia rusa, según ese medio.

«El GPS de toda la zona del aeropuerto se apagó», declaró una persona al tanto del incidente. Según el FT, tras sobrevolar el aeropuerto durante una hora, el piloto del avión decidió aterrizar manualmente utilizando mapas analógicos.

La Autoridad de Tráfico Aéreo de Bulgaria confirmó el incidente en un comunicado al FT.

«Desde febrero de 2022, se ha producido un aumento notable de interferencias (de GPS) y, recientemente, de suplantación de identidad. Estas interferencias alteran la recepción precisa de las señales (GPS), lo que genera diversos desafíos operativos para aeronaves y sistemas terrestres», señala la nota.

La interferencia, que distorsiona o impide el acceso al sistema de navegación por satélite, era empleada tradicionalmente por los servicios militares y de inteligencia para defender lugares sensibles, pero países como Rusia la han utilizado cada vez más para perturbar la vida civil.

El FT agrega que los incidentes de interferencias GPS han aumentado en el mar Báltico y en los Estados de Europa del Este cercanos a Rusia en los últimos años, afectando a aviones, barcos y civiles que utilizan el servicio para la navegación diaria.

Von der Leyen volaba de Varsovia a esa ciudad central de Bulgaria para reunirse con el primer ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov, y visitar una fábrica de municiones. La presidenta de la CE partió de Plovdiv en el mismo avión sin incidentes tras la visita. EFE

